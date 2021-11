Solo Nasry Asfura paga impuestos; Xiomara y Yani aceptan que ellos no

El caso de los aspirantes a la presidencia es solo uno de tantos. Nasry Tito Asfura , presidenciable del Partido Nacional , dijo que “pago mis impuestos de las empresas, estoy al día, tengo pagos a cuenta; también los pagos de impuestos en lo personal que me deducen de mis sueldos y mi declaración en el Tribunal Superior de Cuentas desde que soy regidor. No tengo nada, ni debo nada”, enfatizó el edil capitalino.

Desde tributar un centavo de lempira hasta no tener siquiera su Registro Tributario Nacional (RTN), son los hallazgos revelados recientemente por el Servicio de Administración de Rentas ( SAR ), en un estudio realizado sobre el comportamiento tributario de los que se postulan a un cargo de elección popular para la próximos comicios generales .De los 32,733 candidatos analizados, 12,441 aspirantes, o sea, el 38% del total no tienen vigente su RTN.

En cambio, Yani Rosenthal, candidato del Partido Liberal, confesó que “el SAR lo obliga a uno a presentar aunque sea un centavo; entonces pues pusimos un centavo que es equivalente a cero”.

Agregó: “Yo no puedo declarar ingresos si no tengo ingresos, porque me tenían en la cárcel. Hasta 2015 pagué millones de lempiras anuales de impuestos y después de 2015 no, porque me robaron todo lo que tenía”, argumentó.

El más singular es el de la candidata de Libre, Xiomara Castro.El expresidente Manuel Zelaya reconoció que “estoy consciente de eso”, al admitir que su esposa no hace declaraciones de impuesto sobre la renta (ISR), sino que hacen declaración familiar que “hacemos conjuntamente con Xiomara”.