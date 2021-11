$!Nasry Asfura, su apuesta es la descentralización y el desarrollo económico

Nasry Asfura, más conocido como Papi a la Orden, dice que tiene las bases para realizar los cambios que necesita Honduras.

Fundamenta su plan de gobierno en una democracia ciudadana, paz social y transparencia; desarrollo económico, generación de empleo y atracción de inversiones; capital humano, equidad de género, educación y salud; responsabilidad fiscal y gestión transparente de los recursos públicos; infraestructura, vivienda, agua y medio ambiente, además de la política exterior.

Asfura considera que de nada le sirve un documento de plan de gobierno con cientos de páginas y cosas que no se van a cumplir. “Soy práctico y me gusta trabajar, me rodeo de gente capaz y que entienda cómo trabajo”, dijo.

Su experiencia de 8 años como alcalde de la capital le permite apostarle a la descentralización y municipalización como eje de la ejecución de proyectos locales de desarrollo, salud, educación e infraestructura, ejecutados con eficiencia y transparencia.

Propone una plataforma con diferentes programas para la generación masiva de empleo.

En educación le apuesta como principal objetivo recuperar el tiempo perdido en pandemia, evaluando los planes educativos actuales y modificarlos de ser necesario.

También descentralizar y optimizar los servicios de educación, con énfasis en la infraestructura, conectividad escolar y calidad. Su plan busca implementar un proceso de transformación de los consulados y oficinas encargadas de negocios.