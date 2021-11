Mañana llegan las 3,226 maletas electorales de Cortés

SAN PEDRO SULA. Las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Our Second Home y la escuela Fesitranh en la colonia Céleo Gonzales no funcionarán como centros de votación en estos comicios a celebrarse el domingo.

Los sampedranos que ejercían el sufragio en la UTH lo harán en el Liceo Bilingüe Centroamericano, ubicado en la colonia Los Álamos, y quienes votaban en el centro educativo Our Second Home, en el barrio Las Acacias, tendrán que hacerlo en la escuela República de Colombia, en la colonia del mismo nombre.

La escuela Fesitranh en la colonia Céleo Gonzales sufrió severos daños con las tormentas ocurridas en noviembre del año pasado y está en reconstrucción, por lo que los electores tendrán que ir al centro de educación básica Mi Bendición de Dios, en la misma colonia, informó Edgardo Flores, secretario de la Comisión Electoral Municipal (CEM).