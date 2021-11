“En dos gobiernos hicimos lo que otros hubiesen hecho en siete”

“Logramos avanzar, pero no contábamos con que una pandemia , el incendio del mercado Guamilito y dos tormentas cambiarían las prioridades”. Así resume el alcalde Armando Calidonio sus ocho años de gobierno, y hoy, a sus 52 años, busca diri gir la ciudad por tercera vez, y su enfoque continúa siendo transformar a San Pedro Sula en una ciudad inteligente siguiendo la guía del Plan Maestro de Desarrollo”.

“Hace ocho años cuando gané las elecciones por primera vez, me propuse dos grandes objetivos en los primeros cien días: reparar el puente de Las Brisas y acabar con los baches. Ambos los logré, pero mi gran proyecto municipal y que hoy pone a San Pedro Sula como una urbe de vanguardia fue elaborar una herramienta para que la ciudad crezca en orden: el Plan Maestro de Desarrollo Municipal”.

¿Cómo estaba San Pedro Sula hace ocho años?

Apagada, sin brillo. La gente decía que nada se podía hacer y en aquel momento solo pedían que Ada Muñoz, exjefa de Control de Ingresos, saliera de la municipalidad. Soy el único alcalde que ha combatido de frente la corrupción.

¿Qué más encontró en la alcaldía?

Una deuda de más de 900 millones sin documentar en la administración, pero bien documentada por los proveedores. Se le debía a todo mundo, no teníamos crédito en ningún lado, era un reto gigantesco. Empezamos el proceso de reordenamiento administrativo y tecnológico porque el sistema que había era vulnerable, aparecieron los famosos borrones -empleados borraban millones de lempiras que adeudaban contribuyentes- y ahí descubrimos que había un fallo grande. Los sistemas no eran adecuados y comenzamos el proceso de modernización delegada, se ampliaron las oficinas, ganamos confianza, los ingresos mejoraron, pasaron de L1,396 millones en 2013 a L2,434 millones en 2019. Crecieron en un 74%. Proyectamos L2,700 millones para 2021; pero se vino la pandemia y las tormentas. No se logró.

¿Qué obras hizo en su primera gestión?

El puente de Las Brisas, remodelar la avenida Júnior y luego se desarrolló un proyecto agresivo de mejorar la red pavimentada, tapar baches. El proyecto más importante sería el Plan Maestro de Desarrollo Municipal para garantizar el crecimiento y desarrollo de la ciudad por los próximos 25 años. Se invirtieron en el Plan Maestro L80 millones de lempiras, fue el proyecto más grande.

¿Infraestructura hoy ya no es prioridad?

Cuando nosotros recibimos la ciudad se invertían como máximo L250 millones de lempiras al año, pero nosotros en el segundo año invertimos L391 millones, en el tercero L649 millones y a partir de 2016, L1,000 millones por año. Lo que antes se invertía en cuatro años, a partir de 2016 se ha invertido en un solo año.