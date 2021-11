197,164 ciudadanos están habilitados para votar este domingo en Lempira

GRACIAS. Un total de 197,164 ciudadanos mayores de 18 años son los que están habilitados para ejercer el sufragio en las elecciones generales este domingo en todo el departamento de Lempira.

La noche del miércoles arribaron desde Tegucigalpa, capital de Honduras, al centro de acopio departamental en el Instituto Ramón Rosa de Gracias un total de 790 maletas electorales, de las cuales 32 podrán ser usadas para eventos de contingencia.

En Lempira se instalarán 435 juntas receptoras de votos en al menos 419 centros de votación.

Bayardo Rosa, presidente del comité departamental electoral, informó que a Lempira llegó el material electoral que se distribuye desde ayer en los 28 municipios.

Informó que se diseñaron tres rutas de distribución, que inició ayer y que se espera que concluya hoy por la noche.

Rosa informó que a Lempira aún no llegan los 420 kits que incluyen equipo técnico, por lo que “las actas de cierre de las juntas receptoras de votos no van a llegar al sistema del Consejo Nacional Electoral, por lo tanto el resultado preliminar que se dará a las 3 horas del cierre de las votaciones, no incluirían las actas de votación de este departamento”.

Se informó que la meta es que mañana a las 6:00 pm el 100% del material electoral se encuentre en todos los centros de votación del departamento, con la finalidad que el domingo se realice el proceso electoral con normalidad en Lempira.

Durante el proceso primario de marzo, en el departamento de Lempira las votaciones fueron masivas, por lo que se espera que este proceso se viva como una verdadera fiesta cívica.