Aprueban cuadernillo para que voten los que no están en censo

Solo el 28% de los aspirantes a cargos presentaron cuentas TEGUCIGALPA. La apatía e incumplimiento de requisitos de los precandidatos a cargos de elección popular para los comicios primarios es más que evidente ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF). Prueba de ello es que apenas 1,700 (28.4%) de los 6,000 sujetos obligados notificaron en tiempo y forma la apertura de su cuenta bancaria, así como la acreditación de su responsable financiero.

El comisionado de este órgano, German Espinal, informó que “llegamos a los 1,700; de los 6,000 precandidatos que tenían que registrar la cuenta más de la mitad no lo hicieron. La calidad de ciudadano que va como aspirante político deja mucho que desear”. “Es complicado porque estamos viendo un ciudadano que busca gobernar a nivel de municipios y de nación y no cumple”, agregó. El funcionario anunció que para la próxima semana se divulgará un informe detallado de todos los precandidatos que hicieron caso omiso a esa disposición de la Unidad de Política Limpia para luego aplicar las sanciones correspondientes, no sin que antes los infractores puedan exponer sus razones, procediendo a subsanar. De 25 a 50 salarios mínimos sería la sanción pecuniaria para quienes contravinieron los requisitos, de conformidad con la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos. Dos prórrogas fueron concedidas por la UFTF para que los postulantes procedieran al cumplimiento de este requerimiento, otorgándose la primera extensión del plazo. El pasado domingo, los partidos que irán a contienda en las primarias realizaron los cierres de campaña.