“Nos tocó emigrar de Santa Rosa de Aguán por violencia familiar”

Tegucigalpa, Honduras

Bermúdez es médico de profesión, especialista en Medicina Interna y dermatología. Además, es docente universitaria, jefe de guardia en la emergencia del Seguro Social y madre de cinco hijos.

Usted es médico y con trayectoria en política. ¿Quién es Johana Bermúdez fuera del Congreso?

Soy médico de profesión y especialista en Medicina Interna, soy dermatóloga, soy docente universitaria, soy madre de cinco muchachas y gracias a mi Padre Celestial por eso. Nací en Santa Rosa de Aguán, Colón y debido a la violencia familiar que vivió mi madre, tocó migrar del pueblo a la ciudad y desde muy pequeña vivimos en La Ceiba. Llevamos 22 años trabajando en el Seguro Social y actualmente soy jefa de guardia de la emergencia en el área de Medicina Interna y llevo más de 30 años trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), porque trabajaba cuando todavía era estudiante, porque antes la universidad tenía un espacio para instructores, donde a los estudiantes que eran excelencia académica le daban laboratorios para los estudiantes de menor grado y desde entonces estoy yo con la universidad. Sigo trabajando porque afortunadamente la ley lo permite y pues eso ha sido parte de mi vida.

Trabaja en el Seguro Social, docente en la Unah y diputada, ¿cómo hacer para equilibrar el tiempo?

Somos mujeres y creo que la mujer tiene la característica de ser extremadamente organizada. Si usted ve, la mujer puede andar en el carro manejando, se está maquillando, está hablando por teléfono, está viendo que no le peguen. Tenemos afortunadamente esa habilidad y yo soy una mujer organizada, trabajo con una agenda y gracias a Dios hemos logrado organizar un equipo que me acompaña. Yo realmente soy médico especialista de guardia y solo trabajamos por las noches. Nosotros hacemos de cuatro a seis guardias por mes. Y en la universidad pedí un permiso de dos horas para salir con ustedes. Trabajo en la universidad de 7:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde, y ya en la tarde que tengo tiempo libre y los fines de semana hacer las cosas de familia, porque ser madre es un rol importante y dedicarle tiempo al país. Somos muy organizadas y así es que la mujer se caracteriza, por ser altamente organizada y le doy gracias a Dios que afortunadamente soy muy disciplinada.

Es la primera mujer garífuna que se le abren las puertas en el Congreso Nacional, sin embargo hay muchos sectores de su comunidad han cuestionado que usted no ha tenido una representación en el Poder Legislativo. ¿Cómo responde usted a esas críticas?

Primero aclarar que soy la primera diputada negra del Partido Nacional de Honduras. En el Congreso Nacional ya han habido diputadas negras, estaba la diputada Perla Simmons (2010-2014) y creo que era del Partido Liberal, luego en el período que yo entré (2018-2022) éramos tres mujeres y por cierto de las más votadas. Estaba Ashanty Crisanto, que era de Libre; Edinora Broock, que era del Partido Liberal; y en mi caso que era del Partido Nacional. La verdad que en el pensamiento de la gente eso pasa. Y recuerde que estamos en un país democrático. Sin embargo, si usted me acompaña a mi comunidad garífuna va a ver cómo me respetan, me inspiran y muchos se sienten representados por el trabajo que hasta hoy hemos hecho, porque no se trata de Johana Bermúdez, se trata de haber recuperado el trabajo ancestral que históricamente nuestras generaciones han hecho y que hoy estamos recogiendo el fruto de esa época histórica que la comunidad hondureña ha hecho. Claro, que en todos hay pensamientos ideológicos políticos que son las voces disonantes y distractores que suelen opinar en contra de nosotros. Igual que nosotros opinamos en contra de ellos. Pero en mi caso jamás me distraigo en contestarle a un hermano garífuna, a un hermano negro, porque sé que la discriminación la sufren en su partido porque hemos tenido que luchar contra eso. Y hoy, gracias a Dios, la mayoría de la comunidad garífuna en Honduras y la diáspora sabe el rol extraordinario que hemos hecho.

¿Cuales son los aportes en beneficio de su comunidad en Santa Rosa de Aguán, Colón?

Algo importante que tenemos que reconocer es que cuando un diputado llega al Congreso Nacional representa a todo un departamento, toda una comunidad, todo un país. Si bien es cierto que en mi condición de mujer afrodescendiente formo parte de ese grupo minoritario que ha sido excluído, pero que al llegar allí nos reunimos todos y tenemos una sola causa. Una de las cosas que nosotros hemos logrado, recuerdo que cuando estábamos en la bancada afro logramos grandes cosas los diputados de la bancada del Partido Nacional, los once diputados afros y presentamos iniciativas. En el año de la pandemia, yo era la presidenta de la bancada afro, pero en realidad no puedo atribuirme eso como un reconocimiento mío, era un trabajo de los once diputados y era un trabajo organizado porque representabamos varios partidos políticos. Si usted llega a la comunidad afro, ve un centro de salud y el médico y la enfermera que está en un 90 por ciento es garífuna, es de un pueblo garífuna, habla garifuna y se identifica con la comunidad garífuna.

¿Qué otras iniciativas han presentado en la Cámara Legislativa?Presentamos una iniciativa de ley para que las comunidades garífunas fuesen incluyentes en los planes de desarrollo. Antes usted iba a Santa Fe, Colón, que es una comunidad garífuna hermosísima, un centro turistico hermoso donde las calles eran un desastre. Hoy se ha avanzado en el pavimiento, pero es un trabajo coordinado que logramos hacer. También en la Ley de Energía, hay un artículo que es el 12, donde se le exige al Estado que priorice la electrificación de las comunidades garífunas y ha sido un trabajo de todos nosotros como bancada. Hoy tenemos varios proyectos y recientemente presenté una iniciativa de ley para que el 25 de julio fuera declarado el día de la Mujer Garífuna, donde se deberá resaltar el valor del papel que la mujer garífuna ha hecho. Yo siempre voy a motivar a nuestra comunidad garífuna a que trabajemos de manera organizada y unida.

En el pasado vimos que votó por las zede, pero se derogaron en el actual gobierno. ¿Qué opina al respecto?

Cuando las zede se aprobaron yo no era diputada. Las zede se aprobaron en el período del presidente Lobo en el 2013-2014. No era diputada y ni tenía idea que iba a ser diputada. Pero si hubiese estado en ese momento, hubiera votado a favor. Dígame, ¿cuál es el principal problema que tienen los hondureños? Es el desempleo. Y si realmente queremos que nuestro país se desarrolle, no podemos cerrar las fuentes de trabajo que hay en este país. ¿Cuántos jóvenes salen de este país por falta de empleo? Sencillo, vaya a cualquier universidad y va a ver la gran cantidad de muchachos que salen con la esperanza y todos dicen que no hay oportunidad de trabajo, y cómo voy yo sabiendo sobre la pobreza que hay en este país, que lo difícil de una opción de trabajo y proponer alternativas. Yo le voy a decir que si hubiese sido diputada en ese momento, hubiera votado por las Zonas de Empleo de Desarrollo. ¿Cómo nosotros vamos a contribuir a que en este país no haya empleo? No estoy de acuerdo con eso. Mientras que no haya otra alternativa, no podemos destruir lo que ya está.

¿O sea que, en pocas palabras, fue un error derogar las zede?

Totalmente, fue un gravísimo error y eso le va a costar muchísimo dinero a Honduras, a las futuras generaciones. Usted no puede destruir algo que ya funcionó y no construir una alternativa. Usted no puede construir un país destruyendo lo que ya está construido, no puede hacer eso. Es como cuando usted tiene una casa vieja y dice la voy a modernizar. Usted no vota toda la casa, usted busca como construir y ver si el techo, ventanas y piso le sirve. No se puede construir sin generar alternativas. Yo, si me tocara votar, votaría por las ZEDE.

Usted está apoyando al movimiento de Papi a la Orden. ¿Por qué la gente debe darle la confianza a su movimiento?

La verdad que Honduras es un país que en este momento está dividido, está polarizado, está desesperanzado. Desafortunadamente vivimos una era de descontentos, de promesas incumplidas, de división familiar y sinceramente usted siéntese y vea todos los candidatos. Sin su ideología política medite, siéntese como hondureño y diga: ¿quién de todos los candidatos me va a generar la unidad y reconciliación de Honduras, porque es urgente? Eso es vital porque necesitamos brindar amor, paz, certidumbre, pasión, porque todos somos hondureños. ¿Quién de todos ellos tiene la valentía el valor de generar la unidad y reconciliación? Solo “Papi”, “Papi a la Orden”, es un hombre humilde y de hecho cuando ganó Xiomara Castro el hombre fue un caballero y a la semana reconoció...usted ganó, bueno yo la voy acompañar en lo que yo considere que su gobierno va hacer para este país, pero en las que no, yo soy oposición y le voy a decir.

¿Y por otros aspectos que se haya animado por este movimiento? ”Papi” es un tipo incansable y por eso lo amo. Tiene una energía, ese hombre con más de 70 años, ese hombre es incansable y a mí me dice quitate. Honduras necesita un valiente que con lluvia, con calor, frío, con nieve, como sea, esté dispuesto a trabajar, porque solo trabajando unidos en forma organizada y con verdadera pasión por este país, es que lo vamos a sacar adelante y es por eso que yo estoy con “Papi a la orden” y por eso le digo: siéntese, medite y analice los candidatos y va a ver que el único hombre que va a generar unidad, reconciliación, trabajo, va a ver que usted se va a dar cuenta que se va a garantizar que usted tenga medicamentos, su hijo, su tía, su familia va a tener trabajo y que la canasta básica va a estar más barata, ese es “Papi a la orden”, ese es Juan Nasry “Tito” Asfura.

Si le dieran 20 lempiras por cada promesa política rota, ¿cuánto dinero tendría ahora?

No tendría dinero porque en realidad en política trato de cumplir lo que realmente yo digo y no solo en política, porque también a mis hijos les dijo, a mis estudiantes y a Honduras, y he cumplido.