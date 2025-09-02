EE UU sobre Midence Oquelí: “Eligió asociarse con algunos de los narcotraficantes más grandes y violentos”

TEGUCIGALPA

La justicia de Estados Unidos se alista para dictar sentencia contra el exdiputado hondureño Midence Oquelí Martínez Turcios, acusado de integrar y operar junto a la organización criminal Los Cachiros, uno de los carteles más violentos y poderosos de Centroamérica.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en un documento de 21 páginas presentado al juez Lewis A. Kaplan, solicitó una pena mínima de 30 años de prisión y dejó claro que la defensa del excongresista no ha mostrado argumentos suficientes para una reducción.

La audiencia está fijada para el 4 de septiembre de 2025. Martínez Turcios es señalado de haber utilizado su experiencia militar y su cargo político para apoyar la operación del cartel.

Según la Fiscalía de EUA, lideraba convoyes armados que trasladaban cargamentos de cocaína desde pistas clandestinas en Honduras hasta la frontera con Guatemala, con destino final Estados Unidos.En lugar de servir a sus electores, “eligió asociarse con algunos de los narcotraficantes más grandes y violentos del país”.