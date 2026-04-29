EE.UU. entrega equipo satelital a Honduras para interceptar redes de narcotráfico

San Pedro Sula.

Estados Unidos entregó a Honduras un equipo especializado de comunicación satelital destinado a los servicios especiales de la Fuerza Naval del país centroamericano para interceptar y desarticular redes de narcotráfico que operan en la región centroamericana. El equipo fue entregado a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley, del Departamento de Estado, informó el martes la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, en un escueto comunicado, sin precisar si se trata de una donación.

"Este apoyo fortalece la capacidad operativa de Fuerzas Armadas de Honduras para interceptar y desarticular redes de narcotráfico que operan en la región, contribuyendo así a una mayor seguridad marítima de EE.UU., Honduras y la región", subraya la información oficial. Con esta entrega, añadió, "Estados Unidos reafirma su firme compromiso con la seguridad de Honduras y del Hemisferio Occidental". Honduras se encuentra entre la veintena de países que el pasado 5 de marzo suscribieron en Miami un acuerdo con Estados Unidos para combatir a los grupos "narcoterroristas".