Trompos y rayuelas regresan a las aulas como parte de proyecto cultural

Tegucigalpa, Honduras

Con trompos, rayuelas, canicas y encostalados, la Secretaría de Educación impulsa un proyecto nacional orientado a recuperar prácticas lúdicas ancestrales como herramienta para fortalecer la cultura, la integración social y el sentido de pertenencia entre las nuevas generaciones. En tiempos dominados por las pantallas y el entretenimiento digital, Honduras vuelve la mirada hacia sus raíces. Es por eso que se realizó el lanzamiento del proyecto “Rescate y Valoración de los Juegos Tradicionales”, una iniciativa de alcance nacional destinada a revitalizar prácticas recreativas que durante generaciones formaron parte de la infancia hondureña y que hoy corren el riesgo de desaparecer. La propuesta busca convertir trompos, rayuelas, canicas, lazos, encostalados y otros juegos autóctonos en herramientas para fortalecer la identidad cultural, fomentar la convivencia comunitaria y promover el uso positivo de los espacios públicos.

Más allá de la recreación, el programa parte de una visión cultural: reconocer que estos juegos forman parte del patrimonio inmaterial del país y representan una vía para transmitir tradiciones, valores y costumbres entre generaciones. El plan contempla jornadas recreativas comunitarias en centros educativos y espacios públicos de distintas regiones del país, con prioridad en comunidades con limitada oferta de actividades lúdicas y recreativas.

En estas participarán niños, jóvenes y adultos con el objetivo de reforzar el tejido social mediante actividades que históricamente han unido a las familias hondureñas. Según la Secretaría de Educación, el proyecto también busca incentivar la participación ciudadana, recuperar tradiciones culturales e integrar a personas de distintas edades en experiencias colectivas que fortalezcan el respeto, la inclusión y el compañerismo.

Evaluado y en todos los niveles