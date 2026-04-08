170 alcaldías se unen para recuperar matrícula escolar en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Aunque Honduras logró frenar parcialmente la caída de la matrícula escolar durante 2025, el país aún mantiene a uno de cada tres niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo, una brecha que continúa evidenciando la magnitud de la crisis educativa nacional. En ese contexto, 170 alcaldías ya se sumaron a la edición 2026 del programa Municipios Campeones por la Educación, una estrategia que busca acelerar la reincorporación de estudiantes desde los territorios.

La iniciativa, impulsada por la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), la Secretaría de Educación, Unicef y el Sistema de Naciones Unidas, mantiene abierta su convocatoria para ampliar la cobertura de un modelo que ha ganado peso dentro de la estrategia gubernamental para recuperar matrícula y reducir el abandono escolar. El programa reconoce a las municipalidades que ejecutan acciones concretas para aumentar la inscripción escolar, mejorar la permanencia estudiantil y fortalecer la gestión educativa local, bajo la premisa de que buena parte de la exclusión educativa tiene causas territoriales y requiere respuestas desde los propios municipios.

Los resultados reportados tras su primera edición explican el impulso que ha tomado el esquema. Según cifras oficiales, siete de cada diez nuevos estudiantes incorporados al sistema educativo en 2025 provinieron de municipios adscritos al programa, cuyos niveles de crecimiento en matrícula fueron casi cuatro veces superiores a los de alcaldías no participantes. Además, para mediados de abril de 2025 ya se contabilizaban más de 80,000 estudiantes adicionales dentro del sistema educativo en comparación con la misma fecha de 2024, un indicador que las autoridades atribuyen, en parte, a la aceleración de campañas de matrícula y seguimiento territorial realizadas por los gobiernos locales. La primera edición del programa reunió a 145 municipios, de los cuales 102 completaron el proceso de evaluación y 35 alcanzaron niveles de excelencia tras superar los 85 puntos establecidos en la medición oficial, con lo que obtuvieron el sello de Municipio Campeón por la Educación 2025.