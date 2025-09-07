  1. Inicio
Eclipse total de Luna hoy 7 de septiembre 2025: ¿Se verá en Honduras?

Copeco informó que el fenómeno durará más de cinco horas.

Las fases que se observarán del eclipse total de Luna este domingo 7 de septiembre de 2025.

Imagen: Cortesía
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Esta noche ocurrirá uno de los espectáculos astronómicos más impresionantes: un eclipse total de Luna con una duración de 5 horas y 27 minutos. ¿Se podrá ver en Honduras?

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó que los hondureños no podrán apreciarlo, ya que el fenómeno no será visible en gran parte de América, debido a que la Luna permanecerá bajo el horizonte durante todo el evento.

La NASA revela fecha y duración del eclipse solar total más largo de la historia

El eclipse podrá observarse en su totalidad desde Europa, Asia, África, Oceanía y otras regiones del planeta donde la posición de la Luna lo permita.

Según astrónomos, en Honduras el próximo fenómeno de este tipo que se podrá apreciar será un eclipse lunar parcial el 3 de marzo de 2026.

Para disfrutar nuevamente de un eclipse total visible desde el país, habrá que esperar hasta el 25 de junio de 2029.

Los expertos recomiendan a los amantes de la astronomía estar atentos a las fechas futuras, pues los eclipses lunares son una de las experiencias más cautivadoras que ofrece el cielo nocturno.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
