Doña Chepita mantiene viva la tradición del nacimiento navideño en Santa Rosa de Copán

SANTA ROSA DE COPÁN

En un país donde la prisa moderna amenaza con apagar algunas de las costumbres más entrañables, la casa de Doña Josefa Vides, cariñosamente conocida por todos como Doña Chepita, se alza como un faro de la tradición navideña.​ A sus 86 años de edad, Doña Chepita sigue siendo la guardiana de una costumbre que inició hace siete décadas, cuando apenas tenía 16 años: la elaboración de un monumental y detallado nacimiento navideño.​

Un pesebre de 70 años de historia​

La tradición del nacimiento, o pesebre, ha visto una lamentable disminución en muchos hogares hondureños. Sin embargo, en la residencia de Doña Chepita, el espíritu de la Navidad no solo perdura, sino que florece con una vitalidad asombrosa.​

"Empecé de cipota, y cada año le pongo algo nuevo. Es mi manera de sentir la Navidad de verdad. Mientras Dios me dé vida, aquí va a estar el Niño Dios," comenta Doña Chepita con una sonrisa que ilumina el ambiente.​

El Nacimiento no es simplemente un adorno, sino una verdadera obra de arte popular que requiere meses de preparación. Los visitantes no solo se sumergen en el “ambiente navideño” que irradia este rincón de la ciudad, sino que son testigos de una devoción que se mide en años.

​Un destino de fe y visitas