Diputada hondureña propone regular la reelección presidencial

Tegucigalpa, Honduras

La diputada del opositor Partido Liberal de Honduras, Alia Kafati, presentó este jueves ante el Parlamento una iniciativa de ley para regular la figura de la reelección presidencial, un tema que generó una profunda crisis política en 2017 tras permitir un segundo mandato del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).

El proyecto propone que la reelección presidencial "se permitirá únicamente por una sola vez" y establece que quien haya ejercido la Presidencia durante dos períodos constitucionales quedará "inhabilitado" de manera definitiva para aspirar nuevamente al cargo de mandatario, designado presidencial (vicepresidente) o diputado.

La iniciativa reconoce la "existencia y vigencia" de la sentencia emitida en abril de 2015 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que permitió la reelección de Hernández en los comicios de 2017, y plantea establecer un marco jurídico que evite la concentración prolongada del poder.

Según Kafati, tras ese fallo judicial, el ordenamiento jurídico hondureño quedó sin un límite explícito de mandatos, lo que generó un "vacío normativo" sobre el número de veces que una persona puede ejercer la Presidencia del país.