Exmagistrado es enviado a Támara por cargos de corrupción

Tegucigalpa, Honduras

El Tribunal en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó este lunes detención judicial contra José Juan Pineda Varela, exmagistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), acusado de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de los funcionarios. Tras la resolución, Pineda fue trasladado a la Penitenciaría Nacional de Támara. La audiencia inicial fue programada para el jueves 14 de agosto a las 9:00 am.

Pineda, junto a Ricardo Rodríguez, Douglas Javier Murillo Barahona, Karen Yadira Martínez Villatoro y Santiago Antonio Reyes Paz, es acusado de incurrir en tráfico de influencias en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de los funcionarios. El Ministerio Público señala que Pineda habría influido en la institución para favorecer a terceros mediante auditorías manipuladas.

La investigación inició luego de una denuncia anónima presentada en el Ministerio Público por empleados del TSC, específicamente de la Unidad de Auditorías Especiales de Municipalidades. Según el requerimiento fiscal, empleados de esa unidad, bajo órdenes superiores, habrían ejecutado actos irregulares, incluyendo la destrucción y ocultamiento de documentos relacionados con finiquitos de algunas municipalidades. El requerimiento fiscal fue presentado en abril de 2024, pero el exfuncionario permaneció prófugo hasta hace unos días, cuando solicitó presentarse voluntariamente.