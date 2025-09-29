Descargue la app de LA PRENSA y disfrute una mejor experiencia

San Pedro Sula, Honduras.

Diseñada para que nuestros lectores experimenten una navegación única y optimizada, descarga ya la nueva aplicación de Diario LA PRENSA, disponible para Android o iOS, y disfrute de una plataforma que le mantendrá al día de las noticias más relevantes de manera rápida, práctica y sin interrupciones. Con la app de LA PRENSA accederá a la información de una manera más rápida. Gracias a su diseño intuitivo, podrá explorar las secciones de su interés. Todo está organizado para que se concentre en lo que realmente nos importa: que esté bien informado. Descargar la aplicación es súper fácil: vaya al Apple Store o al Play Store y busque Diario La Prensa Honduras. Listo, comience a disfrutar su contenido favorito.

Mejor navegación

Conscientes que nada arruina más la experiencia de lectura que los anuncios que interrumpen el contenido, en nuestra app disfrutará de un entorno limpio y libre de publicidad invasiva, para que lea sus noticias favoritas sin distracciones. Otra de las grandes ventajas de la renovada aplicación de LA PRENSA es que provee al lector una mejor experiencia al iniciar sesión con su perfil y así aprovechar todos sus beneficios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. ¿Le gusta revivir los mejores momentos en imágenes? Otro de los beneficios son nuestras fotogalerías interactivas y fáciles de explorar. Ahora puede hacerlo deslizando su dedo fácilmente gracias a la función de swipe en nuestras fotogalerías. Una forma moderna y dinámica de recorrer fotos, perfecta para seguir eventos, deportes y coberturas especiales. Descargando la aplicación se mantendrá siempre informado con alertas. Recibirá notificaciones sobre las noticias más importantes, resultados deportivos, actualizaciones del clima y más, todo adaptado a sus intereses. La app de LA PRENSA también le da acceso a contenido exclusivo, reportajes y análisis profundos en nuestra sección Premium.

Club Apunta

Una de las grandes novedades que encontrará al descargar la aplicación es que por ser un usuario registrado o suscriptor de LA PRENSA tendrá disponibles los beneficios del Club Apunta. Al darle clic a la pestaña que está en el menú inferior, encontrará su carnet que lo identificará como miembro del club. Para ello es indispensable que el usuario complete la información en su perfil, especialmente su nombre y número de identidad.