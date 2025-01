Denuncian traslados arbitrarios de jueces

“Habíamos contabilizado 24 traslados, pero se han dado más. También, rotación de cortes de apelaciones y traslados de jueces de letras, y con el traslado mío creo que ya asciende a una cantidad aproximada de 30 traslados”, detalló Cardona.

La jueza de carrera expresó su desacuerdo con las acciones de Rebeca Ráquel, presidenta del Poder Judicial, por violar las garantías que les asisten, irrespetar el debido proceso y el derecho a la defensa de jueces y magistrados.

“En mi caso, yo no tenía denuncia, ni causa pendiente, y la magistrada (Rebeca Ráquel) me degrada de cargo, de una coordinación me regresa a mi puesto anterior aduciendo circunstancias que no son ciertas, porque los hechos lo determinan que fue una represalia”, apuntó.

Según Cardona, la represalia de Ráquel se debió a su asistencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar sobre los abusos del Poder Judicial y el irrespeto a las garantías básicas de jueces y magistrados en Honduras.