Denuncian a director de la Oabi por abuso de autoridad

Tegucigalpa.

La denuncia fue interpuesta por el abogado Leonel Nuñez , apoderado legal de una ciudadana a quien el Ministerio Público (MP) en su momento le incautó una vivienda en la ciudad de La Ceiba.

El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados ( Oabi ), Marco Zelaya, fue denunciado ante el Ministerio Público (MP) por varios delitos, entre estos abuso de autoridad.

Leonel Nuñez, el denunciante del titular de la Oabi, sobre la denuncia argumentó, que "en marzo de este año el Ministerio Público desaseguró un bien inmueble en La Ceiba, de uno de mis clientes y han pasado tres meses y él no ha devuelto el bien inmueble".

Nuñez expuso que su también colega Marco Zelaya está incurriendo en los delitos de abuso de autoridad, desobediencia y usurpación, de parte de la Oabi.

"El viernes 30 de marzo el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Privación de Dominio el desaseguramiento del bien inmueble y el 2 de abril de 2025, el Juzgado ordenó la entrega inmediata; hoy 3 de septiembre y no ha entregado el bien inmueble. Es una infracción a los deberes".

La propiedad en mención es una casa que fue asegurada en el año 2024, por que antes de que la compradora hiciera el trámite de compra venta estuvo ligada a un estadounidense acusado de lavado de activos en el país.

Leonel Nuñez, en relación a Zelaya: "Hay gente que se pierde en el espacio, pierde el piso y esto no lo podemos seguir tolerando. Marco Zelaya es un profesional del derecho, conoce perfectamente bien los procedimientos".