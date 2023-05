Decreto para adhesión a la CAF no ha sido enviado al Ejecutivo

“No, no se ha enviado a sanción el proyecto, aquí está en el CN, no es correcto, yo firmo y lo mandamos a sanción con la presidenta y eso no ha sucedido”, aseguró Zelaya.

La actitud de Zelaya fue aplaudida por la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, quien expresó: “Felicito al señor secretario del Congreso, porque como funcionario público responsable no certifica lo que no ha sucedido; el acta no ha sido aprobada. El respeto a la Constitución y las leyes debe imperar en Honduras. No más arbitrariedades como las históricamente sufridas”.

Ante los hechos ocurridos en el Congreso, diputados y funcionarios del gobierno calificaron el intento fallido de Redondo de violar las normas parlamentarias, como un escenario sin precedentes en la historia constitucional del país.