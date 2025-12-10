Docentes cuestionan preferencias en escuelas normales, agrícolas y de arte

Tegucigalpa, Honduras

Mediante el decreto legislativo 53-2025, aprobado en agosto por el Congreso Nacional, se regulan los centros educativos especializados y se establecen normas para su operación, reclutamiento de docentes, jornada de dedicación exclusiva y presupuesto. Esta normativa entró en vigencia el pasado 11 de octubre, tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta en su edición 36,964.

Los docentes de las escuelas normales bilingües , agrícolas, artísticas, deportivas y de educación especial, creadas durante la administración de la presidenta Xiomara Castro, recibirán beneficios distintos a los otorgados en el resto de los centros educativos del país.

La normativa detalla el proceso de reclutamiento, selección y nombramiento del personal de las escuelas especializadas, el cual debe realizarse mediante concurso específico, conforme a lo establecido en el Estatuto del Docente Hondureño.

Sin embargo, para una parte del magisterio, el decreto violenta el Estatuto del Docente, ya que —afirman— busca beneficiar al personal que trabaja en esos centros y que es afín al Partido Libertad y Refundación (Libre).

Señalan que centros como las escuelas normales bilingües y las agrícolas fueron creados en 2023, antes de la vigencia del decreto, por lo que los profesores contratados entonces no ingresaron mediante concurso.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Según explican, el decreto busca, en la práctica, asegurar la estabilidad laboral de quienes actualmente laboran en estos centros y que serían allegados políticos de las autoridades gubernamentales, sin haber pasado por un proceso competitivo.

El artículo 3 establece que los profesionales con títulos de ingeniería, licenciatura, medicina u otras disciplinas distintas a la docencia, que presten servicios en las escuelas especializadas e institutos técnicos en función docente, deben gozar de estabilidad laboral y del valor correspondiente de la “calificación académica”, según lo dispuesto en el artículo 50 del Estatuto.

“Lo que está pasando con ese decreto es que se está favoreciendo o se está privilegiando a un sector que es allegado a un partido político, y eso violenta el Estatuto del Docente Hondureño”, dijo Onán Cálix, integrante de la junta central del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma).