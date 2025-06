El impacto limitado del decimocuarto salario en la economía hondureña

San Pedro Sula, Honduras

Pineda añadió que el reciente ajuste al salario mínimo y la falta de una ley de empleo por hora han impactado negativamente al sector. “Con los empleados que se tienen ya es difícil porque el salario aumentó, y cuando se necesita contratar más personal ya no se hace porque no está la ley de empleo por hora”, subrayó.

El Boletín Laboral 2025 del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) revela que, si bien la ocupación general mejoró en 2024, el crecimiento se concentró en el empleo no asalariado. En contraste, el sector privado perdió más de 4,600 puestos de trabajo y el empleo doméstico cayó en más de 6,000 plazas.

Además, señala que 1.6 millones de personas laboran en condiciones de subocupación o informalidad. Los jóvenes entre 15 y 29 años representan el 37 % de ese sector.

La informalidad está directamente relacionada con la precariedad laboral, ya que implica bajos salarios, ausencia de seguridad social y falta de acceso a beneficios, lo que limita el desarrollo económico de miles de familias.

"El crecimiento de la economía no es para nada suficiente. Las autoridades públicas se muestran satisfechas con ese crecimiento, pero es débil, no es sostenido y por eso no se nota en la realidad de los hogares hondureños. No se rompen los ciclos de pobreza, atraso y baja productividad", explicó el economista Rafael Delgado a LA PRENSA.

Para que la economía crezca por encima del 4 %, se requieren avances significativos en educación, infraestructura, logística, combate a la corrupción y un sistema judicial funcional. “Estas son tareas pendientes que impulsan la inversión, la creación de empleo y el desarrollo productivo”, afirmó.

Sobre el impacto del decimocuarto mes de salario, Delgado fue claro: “Es leve, porque eso no cambia la economía del país. Muchos hogares están sumamente endeudados y ese decimocuarto es un ingreso que sirve para nivelar los compromisos adquiridos en los últimos seis meses”.

Según el Banco Central de Honduras (BCH), a marzo de 2025, la inflación interanual fue de 4.49 %. Entre los rubros que más contribuyeron al aumento están alimentos y bebidas no alcohólicas, alojamiento, servicios públicos, restaurantes, productos de cuidado personal, artículos del hogar, y vestimenta y calzado, los cuales en conjunto representan el 78 % de la inflación registrada.

Adalid Irías, defensor de los derechos del consumidor, advirtió a LA PRENSA que la crisis económica ha elevado los niveles de endeudamiento de las familias hondureñas, lo que les impide acceder a nuevos servicios, consumir más o ahorrar.