DEA dice que Juan Orlando Hernández y “El Tigre” Bonilla eran socios

“El Tigre” dijo no poder costear un equipo de abogados para defenderse en Estados Unidos. Por ello, la jueza le asignó un letrado público. En Honduras ocurrió lo mismo.

En su posición como director de la Policía Nacional, la DEA (Administración de Control de Drogas) lo sindica como uno de los “facilitadores” del tráfico de drogas a gran escala con destino Estados Unidos.

SOCIO DE JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ

La administradora de la DEA, Anne Milgram, dijo: “El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández no habría llegado al poder y no se habría beneficiado con éxito de las ganancias masivas de las drogas si no hubiera sido por su amplia red de asociados corruptos. Estos asociados, incluido Bonilla Valladares, también explotaron sus posiciones para traficar cocaína a los Estados Unidos y proteger violentamente a otros traficantes de drogas con conexiones políticas, todo para su propio beneficio personal”.

Añadió: “Bonilla Valladares traicionó aún más al pueblo hondureño al usar su placa de aplicación de la ley para encubrir sus crímenes. La extradición de Bonilla Valladares demuestra una vez más al mundo que los funcionarios corruptos no pueden esconderse detrás de sus posiciones. La DEA, en coordinación con nuestros socios estadounidenses e internacionales, no se detendrá ante nada para llevar ante la justicia a cualquiera que amenace la seguridad y la salud de los estadounidenses”.

HISTÓRICA EXTRADICIÓN

Bonilla está acusado por Estados Unidos de usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en relación a la conspiración para importar drogas, y usar y portar armas de fuego para promover la conspiración de importación de cocaína.

La extradición de Juan Carlos Bonilla, que fue acusado en abril de 2020 y solicitado por Estados Unidos en mayo de 2021, fue aprobada por un juez natural de Tegucigalpa el 8 de abril.