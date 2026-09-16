CSJ conocerá este miércoles amparo presentado por la defensa de Romeo Vásquez

Vásquez Velásquez enfrenta acusaciones por el asesinato de Murillo y por la supuesta t entativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala, hechos ocurridos durante las protestas registradas después del golpe de Estado de 2009.

Tegucigalpa, Honduras. El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene previsto conocer este miércoles el recurso de amparo presentado por la defensa del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez, con el que busca dejar sin efecto la orden de captura emitida en su contra por el caso relacionado con la muerte de Isy Obed Murillo.

El recurso de amparo fue admitido por la Sala de lo Constitucional de la CSJ con cuatro votos a favor y uno en contra, por lo que ahora corresponde al pleno de magistrados conocer el expediente y determinar el curso que seguirá la acción presentada por la defensa.

Los abogados del general retirado buscan que, mediante el amparo, quede sin efecto la orden de captura que pesa sobre su representado.

De acuerdo con lo planteado por su defensa, una resolución favorable permitiría a Vásquez Velásquez dejar la situación de clandestinidad en la que se encuentra.

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La familia del exjefe militar también ha manifestado que atraviesa un delicado estado de salud y que requiere atención médica especializada.

Ante esta situación, sus abogados han insistido en que el expediente sea incluido y conocido durante la sesión del pleno de magistrados programada para este miércoles.

El caso se remonta a las manifestaciones ocurridas en 2009, cuando Isy Obed Murillo murió durante una protesta en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa.

La decisión que adopte el pleno de la CSJ determinará el curso del recurso presentado por la defensa y, en consecuencia, podría incidir en la situación jurídica de Vásquez Velásquez.