Cortes de energía este sábado 26 de septiembre en Siguatepeque, Intibucá y Comayagua

La Enee programó cortes de energía este sábado 26 de septiembre por mantenimiento general en dos circuitos de la subestación Siguatepeque, con afectación en Comayagua e Intibucá.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) realizará este sábado 26 de septiembre trabajos de mantenimiento general en dos circuitos de la subestación Siguatepeque, por lo que varias comunidades de los departamentos de Comayagua e Intibucá permanecerán sin energía entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.
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Licenciado en Comunicación Social. Trabaja en periodismo web desde 2010 en el equipo de Diario LA PRENSA.