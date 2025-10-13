Enee anuncia cortes de energía este martes 14 de octubre en varias zonas de Honduras

San Pedro Sula, Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) ejecutará trabajos de mantenimiento este martes 14 de octubre en diferentes regiones del país, afectando el servicio en zonas del Distrito Central, Choluteca, Santa Rosa, San Pedro Sula, La Ceiba y otras localidades.

La ENEE informó que los cortes se realizarán con el objetivo de mejorar la red eléctrica y garantizar un suministro más estable y seguro en todo el territorio nacional. Las interrupciones están programadas en distintos horarios, dependiendo del circuito y subestación correspondiente.

En el Distrito Central, los trabajos se desarrollarán entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde. Las áreas afectadas incluyen colonia Cascada, parte de residencial Roble Oeste, residencial Copacabana, templo Mormón y zonas aledañas.

En Choluteca, el mantenimiento abarcará desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., afectando residencial y jardines de Gualiqueme, villa Bertilia, villa Real, Lamani, Linaca, agua caliente de Linaca, Las Jaguas, San Cristóbal, hotel Gualiqueme, ciudad Chorotega, oficina regional de Copeco, colegio Las Cumbres y colonias aledañas.

Mientras tanto, en el departamento de Francisco Morazán, específicamente en Cedros, se interrumpirá el servicio de 8:00 a. m. a 3:30 p. m. Las comunidades incluidas son Siria, Tamarindo, El Suyatal, Guayabilla, Nepales, San Juan del Potrero, El Guante, El Pedernal, Cedros, La Ermita, El Terrero, El Porvenir, La Yaguana, La Laguna, Yoculateca, Agua Dulce, La Esperanza, Palo Ralos y sectores cercanos.