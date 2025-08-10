  1. Inicio
  2. · Honduras

Sismo de 3,0 sacudió Islas de la Bahía

Un sismo de magnitud 3.0, con epicentro en el mar Caribe frente a la zona insular, se registró este domingo 10 de agosto.

Sismo de 3,0 sacudió Islas de la Bahía

Imagen satelital que muestra el epicentro del sismo.
Islas de la Bahía, Honduras.

Un temblor de magnitud 3.0 en la escala de Richter se registró la mañana de este domingo 10 de agosto en aguas del mar Caribe, frente a la zona insular del país.

El evento tuvo una profundidad de apenas 1 kilómetro, según el informe preliminar de las autoridades sismológicas.

Clima en Honduras: fuertes lluvias este domingo 10 de agosto

El epicentro se localizó a 73 kilómetros al norte de La Ceiba y a 37 kilómetros al norte de Utila, en el departamento de Islas de la Bahía.

Debido a su baja intensidad, el movimiento telúrico solo se percibió de forma leve en algunas comunidades cercanas.

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas como consecuencia del sismo.

Sin embargo, mantienen vigilancia en la región para descartar cualquier réplica o afectación posterior.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias