Sismo de 3,0 sacudió Islas de la Bahía

Islas de la Bahía, Honduras.

El evento tuvo una profundidad de apenas 1 kilómetro, según el informe preliminar de las autoridades sismológicas.

Un temblor de magnitud 3.0 en la escala de Richter se registró la mañana de este domingo 10 de agosto en aguas del mar Caribe, frente a la zona insular del país.

El epicentro se localizó a 73 kilómetros al norte de La Ceiba y a 37 kilómetros al norte de Utila, en el departamento de Islas de la Bahía.



Debido a su baja intensidad, el movimiento telúrico solo se percibió de forma leve en algunas comunidades cercanas.

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas como consecuencia del sismo.



Sin embargo, mantienen vigilancia en la región para descartar cualquier réplica o afectación posterior.