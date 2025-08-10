Clima en Honduras: fuertes lluvias este domingo 10 de agosto

La presencia de humedad procedente tanto del Mar Caribe como del océano Pacífico provocará este domingo 10 de agosto lluvias dispersas en varias regiones del país, con mayor intensidad en la zona suroccidental, donde se esperan tormentas eléctricas.
El pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Luis Fonseca, explicó que “el transporte de humedad proveniente desde el Mar Caribe y del océano Pacífico hacia el territorio nacional estará produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, acompañado de tormentas eléctricas sobre la región suroccidental. En las demás regiones, se esperan precipitaciones débiles dispersas”.
En cuanto a las condiciones en el mar, se prevé que el oleaje se mantenga entre los 2 y 4 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, por lo que las autoridades piden precaución a los navegantes.
Temperaturas
Respecto a las temperaturas, Fonseca indicó que el Distrito Central registrará una máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 18.
En la región central, los valores oscilarán entre 32 y 20 grados, mientras que en la zona insular se esperan máximas de 31 y mínimas de 28.
En el norte del país, el termómetro marcará hasta 32 grados y no bajará de los 24, y en el oriente las temperaturas estarán entre 31 y 20 grados.
La región sur experimentará el clima más caluroso con una máxima de 38 grados y mínima de 24, y en el occidente se pronostican máximas de 30 y mínimas de 14 grados.