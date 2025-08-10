Clima en Honduras: fuertes lluvias este domingo 10 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.

La presencia de humedad procedente tanto del Mar Caribe como del océano Pacífico provocará este domingo 10 de agosto lluvias dispersas en varias regiones del país, con mayor intensidad en la zona suroccidental, donde se esperan tormentas eléctricas. El pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Luis Fonseca, explicó que “el transporte de humedad proveniente desde el Mar Caribe y del océano Pacífico hacia el territorio nacional estará produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, acompañado de tormentas eléctricas sobre la región suroccidental. En las demás regiones, se esperan precipitaciones débiles dispersas”.

En cuanto a las condiciones en el mar, se prevé que el oleaje se mantenga entre los 2 y 4 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, por lo que las autoridades piden precaución a los navegantes.



Temperaturas