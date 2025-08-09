Un rayo acaba con la vida de una mujer en Colón

La Habana

Una mujer de 42 años murió el viernes en la tarde tras recibir una descarga eléctrica causada por un rayo, en lo que sería la cuarta víctima por esta causa en menos de una semana en Cuba, informaron este sábado medios oficiales.

El suceso ocurrió en la localidad de Colón en la provincia cubana de Matanzas (oeste) cuando la víctima estaba realizando labores agrícolas, detalló en redes sociales el periódico local Girón.

El domingo pasado, tres adolescentes murieron y otro resultó herido al ser alcanzados por un rayo durante una tormenta eléctrica en Manicaragua (centro).