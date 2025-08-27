Cónsul Héctor Amador recibe galardón en México

Héctor Amador, cónsul de Honduras en México, recibió el máximo galardón de la Comunidad Jurídica de Abogados X México y el Foro Empresarial LATAM, por su labor diplomática en ese país.
La distinción se otorgó en la sede de la Embajada de Honduras, en presencia de la Embajadora Sonia Cruz de Aspra, el agregado de Defensa coronel Edwin Galeas y el ministro Dennis McCoy.
El presidente de la Comunidad Jurídica, Samuel Carrillo Amezcua, destacó la labor del Cónsul Amador por su trayectoria, profesionalismo en la procuración de justicia y por su compromiso en la protección legal de los migrantes hondureños en territorio mexicano.
Este es el máximo galardón que entrega la comunidad jurídica Mexicana a las personalidades que destacan en el ejercicio de su función pública y se suma a otros reconocimientos internacionales recibidos por el diplomático, entre ellos dos doctorados honoris causa y una presea como líder impulsor de la paz mundial.