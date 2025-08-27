Cónsul Héctor Amador recibe galardón en México

Ciudad de México, México.

Héctor Amador, cónsul de Honduras en México, recibió el máximo galardón de la Comunidad Jurídica de Abogados X México y el Foro Empresarial LATAM, por su labor diplomática en ese país.

La distinción se otorgó en la sede de la Embajada de Honduras, en presencia de la Embajadora Sonia Cruz de Aspra, el agregado de Defensa coronel Edwin Galeas y el ministro Dennis McCoy.