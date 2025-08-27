  1. Inicio
Cónsul Héctor Amador recibe galardón en México

El cónsul de Honduras en México fue galardonado con un diploma de reconocimiento y una moneda bañada en oro por su gestión diplomática

La distinción se otorgó en la sede de la Embajada de Honduras en Ciudad de México.

Ciudad de México, México.

Héctor Amador, cónsul de Honduras en México, recibió el máximo galardón de la Comunidad Jurídica de Abogados X México y el Foro Empresarial LATAM, por su labor diplomática en ese país.

La distinción se otorgó en la sede de la Embajada de Honduras, en presencia de la Embajadora Sonia Cruz de Aspra, el agregado de Defensa coronel Edwin Galeas y el ministro Dennis McCoy.

Cónsul de Honduras en México recibe galardón por su labor en defensa de migrantes

El presidente de la Comunidad Jurídica, Samuel Carrillo Amezcua, destacó la labor del Cónsul Amador por su trayectoria, profesionalismo en la procuración de justicia y por su compromiso en la protección legal de los migrantes hondureños en territorio mexicano.

Brindarán ayuda legal a migrantes varados en México

Este es el máximo galardón que entrega la comunidad jurídica Mexicana a las personalidades que destacan en el ejercicio de su función pública y se suma a otros reconocimientos internacionales recibidos por el diplomático, entre ellos dos doctorados honoris causa y una presea como líder impulsor de la paz mundial.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

