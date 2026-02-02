Congreso Nacional otorga receso para analizar dictamen de emergencia sanitaria

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional suspendió la sesión legislativa la tarde de este lunes, luego de que las bancadas del Partido Libre y del Partido Liberal solicitaran un receso de 40 minutos para analizar el dictamen relacionado con la declaratoria de emergencia sanitaria en el país. La solicitud fue planteada por la diputada Angélica Smith Mejía al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, tras señalar que el dictamen fue entregado recientemente y no había sido conocido por su bancada. "Hace unos quince minutos el diputado Carlos Ledezma nos proporcionó un dictamen el cual desconoce nuestra bancada y, en representación del Partido Libre, solicitamos el tiempo para discutirlo", expresó Smith Mejía en el pleno. Ante la petición, el presidente del Legislativo anunció la suspensión temporal de la sesión. "Se suspende la sesión y se convoca nuevamente a las 4:50 de la tarde de este día", indicó Tomás Zambrano. La sesión será retomada para continuar con la agenda que incluye la discusión del dictamen que busca declarar emergencia nacional en el sector salud, además de aprobar amnistías y elegir al procurador general.

Dictamen de emergencia sanitaria

El proyecto de decreto fue presentado por el diputado del Partido Nacional Kilvett Bertrand y plantea una medida de excepción temporal, con una vigencia estimada de uno o dos años, para atender la crisis del sistema sanitario. La iniciativa es analizada por una Comisión Especial Multipartidaria, nombrada por el presidente del Congreso Nacional y presidida por el diputado Mario Alonso Pérez, la cual logró acuerdos unánimes con distintos sectores del área de la salud para la elaboración del dictamen. En la mesa de trabajo participaron representantes del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (Sitramedhys), el Colegio Médico de Honduras, la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras y autoridades de la Secretaría de Salud. Según explicó Pérez, “la finalidad primordial del proyecto es establecer un mecanismo rápido para la compra de medicamentos y para la contratación de un sistema que permita eliminar la mora quirúrgica del país”. El diputado subrayó que los aportes de los distintos sectores buscan garantizar mecanismos de transparencia, a fin de evitar que la declaratoria de emergencia se convierta en un espacio propicio para actos de corrupción.

Sectores confirman acuerdos

El presidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, confirmó que se alcanzaron consensos en torno a la iniciativa y destacó la urgencia de atender la problemática sanitaria. “Creemos que esto lo estamos haciendo por el bien de Honduras, porque tenemos un problema grave en salud pública y las fuerzas políticas están obligadas a darle respuesta al pueblo hondureño”, señaló.