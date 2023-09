Congreso de Honduras ha sesionado 87% menos en 2023

Tres meses después de este proceso, el Legislativo se volvió a paralizar porque en una segunda votación el oficialismo perdió los votos para aprobar el acta que contenía la adhesión de Honduras a la CAF.

El Congreso sesionó el 16 de mayo aprobando con 66 votos la inclusión de Honduras a este banco internacional, pero luego de un polémico discurso por Marlon Ochoa, titular del Servicio de Administración de Renta (SAR), el oficialismo perdió los votos necesarios para alcanzar la mayoría simple (65 votos) para ratificar el acta.

Fue hasta el 12 de julio que se volvió a sesionar porque además el Legislativo se fue de vacaciones en junio y porque Redondo nuevamente fracasó en los consensos, sin embargo, con valía ilegal, según sectores, el acta se mandó a sanción y se publicó en La Gaceta.

Por último, el actual atascamiento es producto de que en todo agosto el CN nuevamente no tuvo éxito en la sustancial elección del fiscal general y adjunto del Ministerio Público (MP) y hasta este martes no hay no novedades.

Estas solo son algunas de las principales razones por las que el Legislativo tiene baja productividad y escasas sesiones.

“Lastimosamente, me toca ser parte del congreso que yo catalogo de más improductivo en la historia de nuestro país”, resumió la diputada nacionalista Lissy Cano.

No solo esto, para Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia y Democracia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) los diputados no están teniendo sesiones de calidad, pues la mayoría de proyectos aprobados han sido para endeudar más al país.

“No se está legislando para solventar políticas públicas o algún tipo de mejoría directa en la ciudadanía hondureña, sino que, al contrario, se sigue endeudando al país con préstamos, contratos a las alcaldías, solicitudes, etcétera”, lamentó.

Carlos Orellana, analista político, atizó que esto es producto de tener un presidente ilegal y con una enorme deficiencia para negociar, además de ser ignorante ante la Ley.

“No nos compliquemos, Redondo sigue demostrando que no sabe gestionar ni ganarse la voluntad de los diputados, es más, es por eso que Carlos Zelaya está al frente de las negociaciones ahorita”, dijo.