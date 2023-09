$!Bajo rendimiento: Congreso ha sesionado solo 9 veces en segundo semestre

No obstante, debido a la falta de consensos entre partidos políticos, uno de los principales problemas en el Hemiciclo, no fue posible llegar los 86 votos necesarios para elegir a las autoridades del Ministerio Público del período 2023-2028, las cuales siguen sin nombrarse.

“En segundo lugar, se ha demostrado a lo largo de estos veinte meses la incapacidad de esta persona -Luis Redondo- para poder dirigir, al igual que las personas que le acompañan en la Junta Directiva incapaz, no pueden conseguir que haya consensos. Por otra parte, la intolerancia de ellos de no entender que vivimos en una democracia”, agregó.

Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, secundó la postura de Cano y explicó que el oficialismo espera lograr todo a la fuerza y no dialogando con los demás partidos políticos.

“Desde el Partido liberal, hemos estado hablando para que regresen las sesiones y que no nos tengan esperando, mire, no han convocado desde el jueves pasado, no han buscado acercamientos para la elección del fiscal, ellos son minoría y en una democracia la minoría se suma a la mayoría, pero ellos no han querido hacerlo”, dijo Lara refiriéndose a los diputados del Partido Libre.

Por su parte, el doctor Carlos Umaña, diputado del partido Salvador de Honduras (PSH), consideró que las pocas sesiones en el Poder Legislativo se deben a las elecciones de segundo grado y proyectos en los que no se han puesto de acuerdo como, por ejemplo, la elección del fiscal general y adjunto.

“Yo no estoy a favor de eso, yo considero que debería hacerse la votación y si no se alcanza, seguir votando hasta que se alcancen los consensos, pero no paralizar la agenda legislativa que nos tiene muy mal ante el pueblo hondureño”, opinó.

En la última votación, la nómina de las nuevas autoridades del Ministerio Público del partido de gobierno obtuvo 52 votos, mientras que la oposición se mantuvo con 74. Por lo pronto, no se ha programado sesión.