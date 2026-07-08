Congreso defiende reforma energética y niega privatización de la Enee

Tegucigalpa, Honduras

El secretario de la Junta Directiva del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, defendió las reformas a la Ley del Sistema Energético y aseguró que la iniciativa representa una medida necesaria para recuperar financieramente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

El parlamentario rechazó los señalamientos de sectores que advierten una posible privatización de la estatal y reiteró que la empresa continuará siendo patrimonio del pueblo hondureño.

“Esto no es privatización”, afirmó Ledezma, al explicar que el objetivo del proyecto es ordenar el sistema eléctrico, reducir las pérdidas financieras y garantizar la sostenibilidad de la Enee.

El diputado señaló que la estatal enfrenta una situación financiera compleja debido a las pérdidas acumuladas y los altos niveles de endeudamiento, lo que ha generado un impacto significativo en las finanzas públicas del país.

Ledezma también hizo un llamado a las diferentes bancadas del Congreso Nacional, especialmente al Partido Liberal, para que respalden la iniciativa cuando el dictamen sea retornado al pleno legislativo.

Explicó que el jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, solicitó un período para presentar observaciones y posibles modificaciones al documento aprobado por la comisión correspondiente.

Según Ledezma, estos planteamientos serán analizados por la comisión especial que preside el diputado Milton Puerto, con el propósito de evaluar propuestas que puedan fortalecer la normativa.

Sin embargo, el congresista indicó que hasta el momento no han recibido una contrapropuesta formal por parte de la bancada liberal, aunque aseguró que existe disposición para escuchar e incorporar sugerencias que contribuyan al proyecto.

El secretario del Legislativo recordó que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha garantizado que todas las posiciones serán tomadas en cuenta una vez que se reanuden las sesiones legislativas.

Las reformas a la Ley del Sistema Energético forman parte de la agenda impulsada para atender la crisis financiera de la Enee, una institución que durante los últimos años ha acumulado millonarias pérdidas y enfrenta retos para garantizar la estabilidad del servicio eléctrico.