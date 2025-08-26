Congresistas de EE. UU. comparan situación de Honduras con Venezuela y Nicaragua

Tegucigalpa

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtió que Honduras atraviesa una creciente crisis democrática bajo la presidencia de Xiomara Castro, al compararla con la deriva autoritaria de Venezuela y Nicaragua.

Según el organismo legislativo, los recientes acontecimientos en el país “amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad regional”.

En su pronunciamiento denunciaron que sectores oficialistas han bloqueado físicamente a empresas opositoras que buscaban participar en licitaciones de contratos electorales, en medio de la crisis institucional que enfrenta el Consejo Nacional Electoral (CNE) de cara a los comicios de 2025.

También recordaron el narcovideo de Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya, donde supuestamente aparece negociando 650,000 dólares con el cártel de Los Cachiros para la campaña electoral de 2013.

El Comité remarcó que días antes de conocerse dicho video, Castro puso fin al tratado de extradición con Estados Unidos, el mismo que permitió la entrega de su antecesor, Juan Orlando Hernández. Asimismo, los congresistas cuestionaron los alineamientos internacionales de la mandataria, entre ellos la felicitación a Nicolás Maduro tras las controvertidas elecciones en Venezuela en 2024 y su rechazo a las acusaciones de narcotráfico contra ese régimen.

Otro de los señalamientos fue que, en agosto de 2024, el ministro de Defensa hondureño, José Manuel Zelaya —sobrino de la presidenta—, sostuvo un encuentro en Caracas con Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela.

En respuesta, Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, aseguró que la oposición, junto con sociedad civil, iglesias y gremios, “no permitirá que en Honduras se repita lo ocurrido en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro”.