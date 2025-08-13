Confirman que salvavidas hallado en el Caribe era del Lucky Lady

El capitán Geovany Ochoa, jefe de Operaciones de Control Marítimo de la Marina Mercante, informó este miércoles que el salvavidas encontrado recientemente en las costas de Útila pertenece a la embarcación Lucky Lady, desaparecida desde el 20 de julio.
Ochoa detalló que la pieza fue inspeccionada y se confirmó que corresponde al equipo de seguridad del barco, el cual había sido revisado en mayo de este año.
“Estamos haciendo gestiones como autoridad marítima para dar con el paradero de la embarcación. Hasta ahora teníamos como indicios unas botellas, y ahora se suman estos aros con quemaduras, que sí pertenecen a la Lucky Lady”, indicó.
La evidencia fue localizada a 702 kilómetros del punto donde se registró la última comunicación con la nave.
Debido a ello, las autoridades ampliarán el radar de búsqueda para abarcar una zona más extensa, mientras continúan los protocolos en alta mar.