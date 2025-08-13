Confirman que salvavidas hallado en el Caribe era del Lucky Lady

San Pedro Sula.

El capitán Geovany Ochoa, jefe de Operaciones de Control Marítimo de la Marina Mercante, informó este miércoles que el salvavidas encontrado recientemente en las costas de Útila pertenece a la embarcación Lucky Lady, desaparecida desde el 20 de julio.

Ochoa detalló que la pieza fue inspeccionada y se confirmó que corresponde al equipo de seguridad del barco, el cual había sido revisado en mayo de este año.