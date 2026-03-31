Conadeh: más de 10,000 hondureños deportados en lo que va de 2026

Tegucigalpa.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) informó que en los primeros 88 días de 2026 más de 10 mil hondureños han sido deportados al país, lo que evidencia un aumento en el flujo de retornados, con un promedio diario de 129 personas. De acuerdo con el reporte, la mayoría de las deportaciones provienen de Estados Unidos, seguido de México y Guatemala. En términos porcentuales, el 91 % de los retornos corresponde a Estados Unidos, un 8 % a México y el resto a Guatemala.

El informe también detalla que, en este primer trimestre del año, han sido retornados 8,094 hombres, 962 mujeres, 846 niños y 169 niñas hacia Honduras. El Conadeh señaló que en los últimos meses se ha registrado un incremento significativo en las deportaciones, principalmente desde Estados Unidos, por lo que instó a las autoridades a implementar políticas públicas que permitan la reintegración efectiva de los migrantes retornados en el país. En ese contexto, la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, subrayó la necesidad de crear mecanismos de apoyo permanente para esta población, más allá de medidas temporales.