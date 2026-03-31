Honduras vs. Perú, EN VIVO hoy: ¡Se viene el debut de Molina! Hora y dónde ver

Madrid, España.

¡Llegó el día! La Selección de Honduras, ahora comandada por José Francisco Molina, vuelve a la acción luego de quedar fuera del Mundial 2026 y lo hace para enfrentarse este martes a Perú en un duelo amistoso disputado en España. La Bicolor regresa con una renovada imagen en busca de iniciar con el pie derecho en un nuevo proceso, ya con la mirada puesta en la Copa del Mundo del 2030.

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El amistoso de Honduras ante Perú comienza a las 12:00 pm.

Este será el noveno encuentro entre ambas escuadras, en el último juego terminó con un empate sin goles en Houston, Texas. Anteriormente Perú derrotó 2-1 a la 'H' en el 2009. La 'Bicolor' la última vez que triunfó ante los incas fue en 1994.



¡Bienvenidos al minuto a minuto! La Selección de Honduras se enfrentará a Perú en el esperado amistoso en España.