Confirmado: este es el árbitro que estará en el amistoso Honduras vs Perú

Madrid, España.

Uno de los detalles que faltaba por definir era la cuarteta arbitral para el duelo entre Honduras y Perú (12:00 del mediodía), que se llevará a cabo este martes 31 de marzo en el estadio Municipal de Butarque, España.

Nuestro enviado especial, Mario Figueroa, atento a cualquier detalle, informó esta madrugada que ya están definidos los silbantes y se trata de cuatro colegiados españoles.

Regularmente, el árbitro principal está presente en la competición liguera, Copa del Rey o Supercopa de España. El central no tiene mucha experiencia a nivel internacional, ya que, según datos, solo ha dirigido dos partidos en fechas FIFA a selecciones.