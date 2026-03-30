La decisión del Gobierno en Madrid para el partido amistoso Honduras vs Perú

Alrededor de 300 agentes velarán por la seguridad durante el partido de fútbol internacional amistoso que se disputará este martes en el Estadio Municipal de Butarque, en la localidad madrileña de Leganés, entre las selecciones masculinas absolutas de Perú y Honduras.
El dispositivo de seguridad que la Delegación del Gobierno en Madrid activará para el encuentro, que tendrá lugar a las 20:00 horas locales (12.00 del mediodía de Honduras), estará integrado por efectivos de la Policía Nacional, Policía Municipal de Leganés; la Agrupación de Protección Civil de Leganés, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club.
La Delegación recuerda que no está permitido el acceso al estadio con objetos voluminosos o peligrosos, ni con armas, pirotecnia, botellas de vidrio o alcohol.
Asimismo, los agentes no permitirán la entrada a aquellas personas que presenten síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol o drogas.
Además, recomienda acudir con antelación suficiente para pasar los controles de seguridad establecidos.
LO QUE DEBES SABER DEL AMISTOSO HONDURAS VS PERÚ
- El debut del entrenador José Francisco Molina, nombrado hace poco más de un mes al frente de Honduras, ocupando la vacante que dejó el colombiano Reinaldo Rueda.
- Los estrenos de las nuevas caras de Honduras: Alex Güity, Leonardo García Posadas, Mike Arana, Leandro Padilla, Luis Ortiz, Clinton Bennett, Darlin Mencía, Giancarlo Sacaza, Kevin Güity, Erick "Yío" Puerto y Exon Arzú.
- El primer 11 de la era de la era Molina, lo ha mantenía bien reservado, pero sin duda que cuando se le presentaron las bajas de Denil Maldonado y Jorge Álvarez, le tocaron la pizarra.
- La Bicolor estrenará su nuevo uniforme y oficialmente Diario La Prensa conoció que utilizará la vestimenta blanca, con líneas en colores azules.
- El último triunfo de Honduras ante una selección de Perú fue en un amistoso en 1994, el cual terminó 2-1 a favor de los catrachos con tantos de Nicolás Suazo y "Tyson" Núñez, Percy Aguilar había adelantado a la Rojiblanca.
- Este será el noveno encuentro entre estas dos selecciones, la última vez que se enfrentaron fue en el 2012 en el Shell Energy Stadium, casa del Houston Dynamo de la MLS. El mismo no pasó de un 0-0 en el marcador.
- Honduras tiene dos triunfos, los incas cuentan con otras dos victorias y han empatado en cuatro ocasiones.