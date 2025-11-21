¿Cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre en Honduras?

Las temperaturas para este sábado 22 de noviembre presentarán contrastes marcados entre las diferentes regiones del país, según el pronóstico de Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos.
El oriente y el centro tendrán condiciones más templadas: Olancho alcanzará una máxima de treinta y tres grados y una mínima de diecinueve; El Paraíso registrará veintiséis y dieciocho; y Francisco Morazán se mantendrá en veintisiete y dieciocho. En Comayagua, la marca llegará a veintisiete grados como máxima y veinte como mínima.
En el occidente, se mantendrán las temperaturas más frescas del territorio. Intibucá continuará como el departamento con los valores más bajos, con veinte grados de máxima y dieciséis de mínima. Lempira presentará una máxima de veintiséis y mínima de dieciocho, mientras Ocotepeque alcanzará veintisiete como tope y veinte como mínimo.
Mientras tanto, Fonseca informó que “la influencia de una cuña de alta presión al territorio nacional estará produciendo precipitaciones débiles dispersas sobre las regiones norte, noroccidente, oriente y algunos sectores del centro”.
Sin embargo, advirtió que “las demás regiones” permanecerán con “condiciones generalmente secas”, pese a la humedad impulsada por el sistema.
En la zona norte, Atlántida tendrá una máxima de veintiocho y mínima de veinticuatro; Yoro llegará a veintisiete y dieciocho; mientras Colón se ubicará en treinta y veinticinco. Cortés reportará veintinueve grados como tope y veintidós como mínimo.
En el sur, las temperaturas vuelven a ser las más altas: Choluteca marcará treinta y cinco grados y veinticuatro como mínima, y Valle se consolida como el punto más caluroso del país con treinta y seis grados de máxima y veinte de mínima.
El especialista también detalló que se esperan “oleajes de uno a tres pies, tanto para el litoral Caribe como para el golfo de Fonseca”, sin variaciones significativas durante la jornada.
Sobre las lluvias, explicó que los acumulados previstos serán irregulares y “oscilarán entre cero y veintitrés milímetros dependiendo del departamento”, manteniendo un patrón variable en la distribución de precipitaciones.