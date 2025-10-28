¿Cómo aplicar a las 40 becas que ofrecen Fundación PriceSmart e Incae a empresarias hondureñas?

Empresarias Progresando (Empro), iniciativa impulsada por la Fundación PriceSmart y el Incae Business School, a través de su Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible, anunció la apertura de inscripciones para su segunda edición, que se desarrollará en Honduras en 2026.
“En su segunda edición 2026 Empro consolida su presencia en Honduras tras los impactos en la primera generación (2024), reafirmando que invertir en mujeres empresarias es invertir en el desarrollo sostenible del país”, indicó el Incae en un comunicado.
Las inscripciones para optar a una beca están abiertas hasta el 10 de noviembre de 2025 en el incae.edu/emprohonduras. Las 40 becas son patrocinadas en un 100% por la Fundación PriceSmart, con un costo unitario de 7,800 dólares.
Las participantes únicamente cubrirán los gastos de transporte aéreo y la estadía durante una semana en Alajuela, Costa Rica, sede del Incae, donde tendrán una simulación con el equipo comercial de PriceSmart.
Requisistos para postular
Gabriela Lucke, directora del Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible de Incae, explica los requisitos que deben cumplir las empresarias que aspiran a una beca: tener como mínimo ventas anuales de 60,000 dólares, estar formalmente constituidas con al menos dos empleados y dos años de operación. Además, deben ser empresarias mayores de 22 años y que tengan capacidad de decisión en sus empresas.
Lucke detalló que pueden participar empresarias de cualquier sector económico, aunque se priorizarán aquellas que transformen productos o servicios, con el fin de impulsar la rentabilidad y la generación de empleos. En la primera edición participaron empresas dedicadas al desarrollo de software, servicios hoteleros y gastronómicos, entre otros.
Un programa integral con enfoque en innovación
El programa tiene una duración de seis meses e incluye 180 horas de clases virtuales, 18 sesiones de tutoría y ocho sesiones de consultoría individual. Además, contempla un periodo de cuatro meses de adaptación, con el objetivo de fortalecer la gestión comercial, las ventas y el acceso al financiamiento.
La segunda edición incorporará por primera vez la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta transversal en temas de estrategia, finanzas, marketing digital, comercialización y ventas.
“Buscamos que las empresarias optimicen sus recursos en un contexto desafiante, donde sobrevivirán las empresas que estén mejor preparadas”, subrayó Lucke.
Asimismo, explicó que Empro se ha realizado en otros países como República Dominicana y Guatemala, pero Honduras es el único que ha sido electo para la segunda edición del programa y será la cuarta vez que se realiza.
La directora del Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible de Incae invitó a las empresarias hondureñas a que aprovechen la oportunidad de optar a una beca, ya que el programa es impartido por profesores de planta de Incae Business School, profesores invitados, entre ellos profesionales del equipo comercial de PriceSmart.
Resultados e impacto de la primera generación
La primera edición del programa Empresarios Progresando 2024 dejó resultados exitosos en Honduras, por ejemplo, el 79% de las participantes aumentaron la planilla laboral y el 71% incrementó el empleo femenino.Además, el 82% amplió sus productos, el 64% accedió a nuevos mercados, entre ellos internacionales, el 96% mejoró su conocimiento financiero y la mitad accedió a créditos formales.
El 71% reportó un impacto positivo en su confianza empresarial y 100% afirmó que su experiencia en Empresarias Progresando las motivó a inspirar a otras mujeres.
De acuerdo con registros de Empro, entre los casos de éxito de Honduras destaca Diana Aguilar, fundadora de Cherry´s Comidas Saludables, con un crecimiento de 83% en su equipo de trabajo, un aumento de 10% en las ventas y la apertura de nuevas sucursales.
Otro caso de éxito es María Auxiliadora Ríos, fundadora de Terra Verde, quien destaca por el incremento de 400% en ingresos, un crecimiento de 200% en ventas y una ampliación de 250% en su portafolio pasando de 10 a 25 productos; su liderazgo a permitido su presencia en cadenas de supermercados como La Colonia y Walmart.
Lucke subraya que los indicadores más importantes de Empro es que las empresarias generen más empleos y aumenten sus ventas, y son esos resultados los que PriceSmart valoró para patrocinar la segunda edición del programa para Honduras, la que se realizará en 2026.