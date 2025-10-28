¿Cómo aplicar a las 40 becas que ofrecen Fundación PriceSmart e Incae a empresarias hondureñas?

San Pedro Sula, Cortés.

Empresarias Progresando (Empro), iniciativa impulsada por la Fundación PriceSmart y el Incae Business School, a través de su Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible, anunció la apertura de inscripciones para su segunda edición, que se desarrollará en Honduras en 2026. “En su segunda edición 2026 Empro consolida su presencia en Honduras tras los impactos en la primera generación (2024), reafirmando que invertir en mujeres empresarias es invertir en el desarrollo sostenible del país”, indicó el Incae en un comunicado. Las inscripciones para optar a una beca están abiertas hasta el 10 de noviembre de 2025 en el incae.edu/emprohonduras. Las 40 becas son patrocinadas en un 100% por la Fundación PriceSmart, con un costo unitario de 7,800 dólares. Las participantes únicamente cubrirán los gastos de transporte aéreo y la estadía durante una semana en Alajuela, Costa Rica, sede del Incae, donde tendrán una simulación con el equipo comercial de PriceSmart.

Requisistos para postular

Gabriela Lucke, directora del Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible de Incae, explica los requisitos que deben cumplir las empresarias que aspiran a una beca: tener como mínimo ventas anuales de 60,000 dólares, estar formalmente constituidas con al menos dos empleados y dos años de operación. Además, deben ser empresarias mayores de 22 años y que tengan capacidad de decisión en sus empresas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Lucke detalló que pueden participar empresarias de cualquier sector económico, aunque se priorizarán aquellas que transformen productos o servicios, con el fin de impulsar la rentabilidad y la generación de empleos. En la primera edición participaron empresas dedicadas al desarrollo de software, servicios hoteleros y gastronómicos, entre otros.



Un programa integral con enfoque en innovación

El programa tiene una duración de seis meses e incluye 180 horas de clases virtuales, 18 sesiones de tutoría y ocho sesiones de consultoría individual. Además, contempla un periodo de cuatro meses de adaptación, con el objetivo de fortalecer la gestión comercial, las ventas y el acceso al financiamiento. La segunda edición incorporará por primera vez la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta transversal en temas de estrategia, finanzas, marketing digital, comercialización y ventas. “Buscamos que las empresarias optimicen sus recursos en un contexto desafiante, donde sobrevivirán las empresas que estén mejor preparadas”, subrayó Lucke. Asimismo, explicó que Empro se ha realizado en otros países como República Dominicana y Guatemala, pero Honduras es el único que ha sido electo para la segunda edición del programa y será la cuarta vez que se realiza. La directora del Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible de Incae invitó a las empresarias hondureñas a que aprovechen la oportunidad de optar a una beca, ya que el programa es impartido por profesores de planta de Incae Business School, profesores invitados, entre ellos profesionales del equipo comercial de PriceSmart.

Resultados e impacto de la primera generación