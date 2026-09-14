Comayagua: una grandiosa fiesta patria entre siglos de historia

La belleza de su juventuda se mezclan con el azul y blanco que simboliza a Honduras y que vuelven a dominar las calles de Comayagua durante las celebraciones patrias, donde estudiantes y familias se unen alrededor de una tradición que pasa de generación en generación.
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