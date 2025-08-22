Colapsa puente de Omoa, Cortés, pero no es el de la CA-13

Omoa, Cortés
El puente que une a las comunidades de Cuyamelito y Potrerillos en Omoa, Cortés, colapsó la tarde de este viernes 22 de agosto mientras transitaba un camión.
Se informó que no hay víctimas mortales, solo daños materiales, incluidos el automotor que quedó dado vuelta entre los escombros.
Kenny Melgar, periodista del Informativo Cuyamel, aclaró a Diario La Prensa que este puente no es el de la CA-13 como algunos creían. "Este puente une a Cuymelito con Potrerillos", informó.
En el lugar del accidente pasa equipo pesado, ya que hay muchas fincas de palma africana.