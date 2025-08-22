  1. Inicio
Colapsa puente de Omoa, Cortés, pero no es el de la CA-13

El percance se registró en la comunidad de Cuyamelito, Omoa. En las cercanías hay fincas de palma africana

Así quedó el camión y el puente que colapsó en

Omoa, Cortés

El puente que une a las comunidades de Cuyamelito y Potrerillos en Omoa, Cortés, colapsó la tarde de este viernes 22 de agosto mientras transitaba un camión.

Se informó que no hay víctimas mortales, solo daños materiales, incluidos el automotor que quedó dado vuelta entre los escombros.

Apagón deja sin energía a gran parte de Honduras este viernes

Kenny Melgar, periodista del Informativo Cuyamel, aclaró a Diario La Prensa que este puente no es el de la CA-13 como algunos creían. "Este puente une a Cuymelito con Potrerillos", informó.

En el lugar del accidente pasa equipo pesado, ya que hay muchas fincas de palma africana.

