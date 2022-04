Cohep califica como “error” cancelación de Ley de Empleo por Hora

Mateo Yibrín, presidente del Cohep, manifestó que “le pedimos al Congreso Nacional que genere y cree, no solo se encargue de derogar, demandamos mayor desarrollo económico”.

Comunicaron que en Casa Presidencial se encuentra, desde hace un tiempo, una propuesta por parte del Cohep, que no es igual al empleo por hora, pero que puede aliviar a las empresas que han venido operando bajo esta modalidad e incluso generar más empleos.

Luego que el Congreso Nacional derogara la Ley de Empleo por Hora , que según cifras oficiales acoge a al menos 40,000 personas, el Cohep calificó la decisión como “un error”, puesto que según la gremial, desde un inicio se propuso reformarla, más no quitarla, ya que esta ley desde su existencia ha creado más de 200,000 empleos en Honduras.

El directivo pidió al Gobierno “ser ágiles” ante la ola de oportunidades que se puedan presentar en el país. “Aquí en el Valle de Sula es donde más se siente lo del empleo, lástima que los diputados solo sesionan en Tegucigalpa y no se dan cuenta de la realidad del país, si los políticos y el Gobierno no entienden que su mejor socio para hallar soluciones en cuanto al desarrollo del país es el sector privado, no saldrán adelante, somos sus mejores socios”, declaró Yibrín.

Recordó que desde el pasado mes de enero como Cohep presentaron al nuevo Gobierno una serie de recomendaciones y resultados obtenidos a raíz de las distintas mesas de trabajo para resolver entre otras cosas, la problemática con el empleo, la readecuación de la deuda y la crisis de la Empresa de Energía eléctrica (Enee).

Al ser consultado por periodistas sobre la próxima elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo que ayer jueves se reunieron el sector privado y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo para conversar sobre propuestas planteadas al respecto.

“Hay varias opciones sobre elección de funcionarios de segundo grado del Partido Salvador de Honduras, de Libre y del mismo presidente del Congreso, incluso hay otra propuesta que llegó desde Casa Presidencial. El compromiso del presidente del Congreso fue analizar detenidamente las propuestas antes de socializarlas con la empresa privada y sociedad en general”, apuntó.

Para el expresidente de la organización privada, Luis Larach, en todas las crisis existe espacio para oportunidades, tal es el caso de lo ocurrido debido a la situación geopolítica que están viviendo Rusia y Ucrania, que está afectando a todos los países, incluyendo Honduras.

“En Honduras tenemos una ventana de oportunidades que se está dando, incluso hay empresas de la industria textil que están viniendo y hay en ejecución unos 600 millones de dólares que se esperan generen al menos 10,000 empleos”, expuso el empresario.

El ministro de la Secretaría de Energía, Erick Tejada, denunció ayer jueves que una compañía térmica ha amenazado a la Enee con suspender parcialmente el suministro energético a partir de mayo. Tras la denuncia, la empresa térmica emitió un comunicado en el que indicó que la notificación enviada no era una amenaza así como la interpretó el secretario de Energía.

Sobre esto, Larach mencionó que “esto también puede llegar a afectar la situación de empleo”, por lo que señaló que “este es un problema histórico, hay dificultad con el precio de los carburantes importados y los precios se han subido estrepitosamente, pero no se trata de una posición amenazante contra el Gobierno, lo que pasa es que existe una imposibilidad material de pagar los suministros y los barcos que vienen con frecuencia. Sabemos que la presidenta Xiomara Castro se reunirá muy pronto con los diferentes generadores para resolver esto”.