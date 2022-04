Térmica amenaza con suspender suministro de energía a partir del 1 mayo

En horas del mediodía, mediante una conferencia de prensa, el también gerente interino de la Enee dijo que la estatal eléctrica está abierta a negociar, sin embargo, categóricamente señaló que no lo harán bajo coacciones de ningún tipo.

Tras la denuncia, la empresa térmica emitió un comunicado en el que indicó que la notificación enviada no era una amenaza así como la interpretó el secretario de Energía.

“Lufussa no ha amenazado a la Enee ni mucho menos al Gobierno de la República. No se debe entender la notificación como una amenaza y mucho menos poner en riesgo el suministro de energía al pueblo hondureño. Simplemente, se está notificando que no contamos con los recursos financieros necesarios para la compra de combustible que garanticen al máximo la producción de energía.”, arguyó.

Asimismo, mencionaron que, a pesar de los continuos incumplimientos de la Enee en relación al pago, la empresa nunca ha dejado de suministrar la energía necesaria.

Además, justificaron que debido a la enorme alza del combustible y de la escasez internacional creada por la guerra entre Rusia y Ucrania, la adquisición de combustible se ha agravado aún más, y requiere de contar con los suficientes recursos financieros para seguir operando.