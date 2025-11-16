CNE reprograma para este domingo la recepción de ofertas para instalar GPS en maletas electorales

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) modificó nuevamente el calendario de procesos relacionados con la logística de las elecciones generales, al trasladar para este domingo 16 de noviembre la recepción de propuestas para la instalación de sistemas de posicionamiento global (GPS) en las maletas electorales.

El CNE confirmó que la apertura de ofertas, prevista inicialmente para el sábado 15 de noviembre, se moverá 24 horas debido a actividades internas previamente agendadas.

Con esta reprogramación, el órgano electoral mantiene en marcha los preparativos técnicos para garantizar la trazabilidad del material que será distribuido para los comicios del próximo 30 de noviembre.

Monitoreo en tiempo real

La licitación para los dispositivos GPS surge a propuesta de la consejera Cossette López. El sistema permitirá vigilar la ruta de las maletas electorales desde su salida de los centros de distribución hasta su llegada a los puntos de votación asignados.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Con esta tecnología, el CNE busca confirmar que cada kit siga la ruta oficial y generar alertas en caso de desvíos o irregularidades durante el traslado, reforzando los mecanismos de seguridad y transparencia en el proceso.

Además del proyecto de geolocalización, este domingo también está programada la recepción de ofertas para un paquete de servicios integrales que incluye gestión de redes, administración de servidores y seguridad informática para las elecciones generales.