“Es un resentimiento de Gabriela Castellanos”: Flores Lanza

“Es un resentimiento de Gabriela Castellanos ya que no quisimos apoyarla para ser fiscal general y ahora por eso nos ataca”, empezó contando.

A su vez, no descartó la posibilidad de realizar una auditoría en el CNA.

“A nosotros nos ha llegado noticias de la necesidad de hacer una auditoría al CNA, pero no queremos entrar en el tema personal, sino que decir que descalificamos estos señalamientos cuando la motivación es clara porque no quisimos apoyar a Gabriela Castellanos porque consideramos que no es una persona con la capacidad y el nivel ético para ser fiscal de la nación”.