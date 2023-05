Luis Redondo: Decreto de adhesión al CAF fue enviado a sanción desde la semana pasada

“La Constitución establece que un decreto de ley una vez votado se debe enviar a más tardar tres días para su publicación en La Gaceta, y lo que nosotros hemos hecho, siendo yo quien dirige el CN, me he asegurado de que no pasemos de esos tres días para que vaya a su publicación, si hemos cumplido con la Constitución porque no cumplirla ahora”, justificó Redondo.

No obstante, el parlamentario arguyó que, actualmente, existen vacíos dentro de la legislación de la Constitución de la República, respecto a la sanción y promulgación de las leyes.

“Si ocurrió el martes de la semana pasada y la Constitución establece que tres días después de haber sido votado una decreto debe ser enviado al Ejecutivo y lo hemos hecho con todos los decretos, por supuesto que se tiene que hacer constitucionalmente, se tiene que hacer así y así lo hemos hecho”, afirmo Redondo al ser consultado si el decreto ya había sido enviado al Ejecutivo para que la presidenta Xiomara Castro lo sancione.