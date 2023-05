Por qué Libre no alcanzó los 65 votos para aprobar acta de adhesión al CAF

Los diputados liberales Ernesto Lezama , Mario Henriquez , Samuel García y Kritza Pérez , se abstuvieron de firmar el documento, demostrando que no seguirían la línea partidaria.

Por más de siete horas, los diputados estuvieron sentados en sus curules esperando el inicio de la sesión, que al final fue suspendida sorpresivamente y sin brindar mayores detalles por las autoridades del Poder Legislativo, en virtud de que no alcanzaron la mayoría simple de los votos necesarios para ratificar la adhesión al CAF.

Los 44 diputados del Partido Nacional firmaron un documento en el que establecieron que tampoco acompañarían la votación, porque consideran que la adhesión al CAF, solamente trae más endeudamiento al país.

Mientras que el Partido Salvador de Honduras (PSH), había advertido de los riesgos de adherirse al CAF y que su aprobación se dio sin ningún tipo de deliberaciones, desde la semana pasada.

“Al no observar las normas parlamentarias, al haberse sometido a votación el convenio del CAF sin haber deliberado, no solo infringió la Ley Orgánica, el presidente del Congreso, si no incurrió en un hecho de apariencia delictiva”, advirtió anoche la congresista del PSH, Maribel Espinoza.

Un ala del oficialismo, incluso desde el Poder Ejecutivo, dio por hecho la adhesión al CAF y hasta expresaron que en el Congreso no existía la figura de la “retractación”.