CNA exige al CNE aprobar reglamento de observación electoral

La directora del CNA recordó que desde el 12 de agosto solicitaron acreditación para observar el proceso electoral, pero aún no reciben respuesta del CNE.

Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

TEGUCIGALPA, HONDURAS

A tres meses de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no aprueba el Reglamento Oficial de Observación, advirtió este martes la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.

Castellanos recordó que el pasado 12 de agosto el CNA presentó formalmente su solicitud para participar como veedor acreditado en el proceso electoral, sin embargo, hasta la fecha no han recibido respuesta del organismo electoral.

“Y pese a no haber recibido una respuesta, esto no frena nuestra preparación ni nuestra responsabilidad con la transparencia. No hay nada que temer de la observación electoral interna”, sostuvo la titular del CNA.

Subrayó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció en 2024 a los observadores como defensores de derechos humanos y exhortó a los Estados a garantizar su acreditación y acceso oportuno a la información.

“Con la observación electoral ganamos todos, porque se fortalece la democracia, se aporta transparencia, se genera confianza, se previenen irregularidades y se convierte al ciudadano en protagonista y no en un instrumento”, concluyó Castellanos.

